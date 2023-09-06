Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет с участием «Камского кабеля»

С 18 по 21 сентября на территории тюменского Технопарка представители «Камского кабеля» примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF.
В рамках форума состоится отраслевая выставка, на которой «Камский кабель» представит стенд со своей инновационной кабельно-проводниковой продукцией, разработанной для предприятий нефтегазового кластера. Технические специалисты и представители отдела продаж компании ответят на вопросы участников мероприятия и расскажут о преимуществах сотрудничества с «Камским кабелем», а также примут участие в деловой программе форума.
На стенде компании будут представлены образцы актуальной импортозамещающей продукции:
• кабели для погружных электронасосов;
• неизолированные провода;
• кабели управления;
• взрывобезопасные кабели EPRon;
• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon;
• другая актуальная продукция.
«Камский кабель» является признанным экспертом в производстве кабельно-проводниковой продукции. Компания на протяжении многих лет производит и поставляет современные и надежные разработки на ведущие предприятия ТЭК.
Промышленно-энергетический форум TNF – главный форум России, ежегодно объединяющий профессионалов энергетических компаний, которые встречаются для поиска и реализации совместных решений.
Дата: 18–21 сентября 2023 года.
Место: Тюмень, Технопарк (ул. Республики, 142).
Приглашаем вас посетить стенд «Камского кабеля», чтобы получить актуальную информацию по вопросам энергообеспечения объектов нефтегазовой отрасли.
ООО "Камский кабель"
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