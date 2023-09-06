В Иркутске посетитель скалодрома погиб после падения с высоты

В Иркутской области возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти местного жителя, который сорвался со скалодрома. Предварительно известно, что мужчина упал с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса, сообщает региональный СКР.
«Пострадавший был госпитализирован в больницу с различными переломами нижних конечностей и другими травмами. 14 августа мужчина скончался», - сказано в сообщении.
В настоящее время правоохранители изучают документацию по технике безопасности, специалистами проверяется исправность оборудования. Расследование ведется по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).