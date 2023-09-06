В регионах Сибири осенью и зимой ожидается рост потребления энергомощности

В предстоящий осеннее-зимний период в энергосистемах Сибирского федерального округа ожидается рекордный уровень потребления мощности. По предварительным данным потребление может достигнуть 30,8 ГВт, последний раз аналогичные значения (29,7 ГВт) были зафиксированы в 2012 году, сообщает АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Объединенного диспетчерского управления Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В первые восемь месяцев 2023 года наблюдался рост потребления электроэнергии центрами обработки данных, включая майнинг криптовалют, Тайшетским алюминиевым заводом, генерирующими компаниями вследствие прироста выработки ТЭС, предприятиями по добыче и транспортировке нефти, а также химической промышленности и мелкомоторной нагрузки», - завил глава правления «Системного оператора ЕАС» Федор Опадчий.

Отмечается, что потребление электроэнергии в Сибири в осенне-зимний период 2022-2023 годы по сравнению с более холодным предыдущим периодом увеличилось на 1,9%.

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Александр Киселев