С неработающими жителями Анапы проведут занятия по основам гражданской обороны

С неработающими жителями Анапы планируют провести занятия по основам гражданской обороны. Данный вопрос обсуждался в ходе заседания ресурсоснабжающих организаций города.

Занятия пройдут на базе одного из сельских округов города. Решение о месте проведения мероприятия будет принято в ближайшее время.

Обучение пройдет в формате вебинара со специалистами краевого учебного центра. Данный формат является региональным пилотным проектом. Первая сессия, по предварительной информации, может включать до 30 слушателей.

Анастасия Донскова

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