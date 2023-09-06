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Курская АЭС перевыполнила задание по выработке электроэнергии за восемь месяцев на 110 млн кВтч

С января по август 2023 года Курская АЭС выработала более 12,9 млрд кВтч электроэнергии. Это на 0,4% (109,7 млн кВтч) больше балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили на АЭС.

«Выработка Курской АЭС электроэнергии за восемь месяцев позволила не допустить выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в размере свыше 6,7 млн т СО2-эквивалента»,— говорится в сообщении. Сейчас на станции в работе (в режиме генерации) находятся три энергоблока суммарной установленной мощностью 3000 МВт.

Ирина Башкирова

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