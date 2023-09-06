Завершено расследование гибели оператора на птицефабрике «Башкирская»

Гострудинспекция установила обстоятельства гибели 56-летнего работника ООО «Спецмастер» на птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 3 апреля. Сотрудники «Спецмастера» по договору с птицефабрикой оказывали услуги по кормлению птицы, мелкому ремонту оборудования. Выяснилось, что компания допустила мужчину к выполнению обязанностей оператора птицефабрик без проведения обучения по охране труда и инструктажей. В тот день его попросили помочь с ремонтом яйцесборного транспортера. Вместе с коллегой они разобрали механизм, слесарь-оператор пошел за болтами, а по возвращении увидел, что напарника затянуло в ленточный механизм. Пострадавшего сняли с оборудования уже без признаков жизни.

Установлено, что оператор по сортировке яйца, которую коллега попросил отключить оборудование, после технологического перерыва перевела работу транспортеров в автоматический режим, решив, что при ремонте рабочие сами отключат механизм.

Расследование выявило отсутствие на птицефабрике технологических регламентов на проведение ремонтных работ. В свою очередь «Спецмастер» перед оказанием услуг на территории заказчика не согласовал с ним мероприятия по предотвращению фактов производственного травматизма. К смертельному несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ предприятиями, отсутствие контроля за рабочим персоналом. Материалы будут переданы в следственные органы, отметили в Гострудинспекции.

АО «Птицефабрика «Башкирская» базируется в селе Авдон, входит в ГК «Таврос». Является одним из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. 11 августа на птицефабрике был выявлен очаг заболевания высокопатогенным гриппом птиц. Все зараженное поголовье птицы и продукция были уничтожены.

ООО «Спецмастер» зарегистрировано в 2013 году. Принадлежит Райле Гимаевой. Выручка в 2022 году составила 129,7 млн руб., чистая прибыль — 411 тыс. руб.

Влада Шипилова

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