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В Сочи за месяц выявили 89 самостроев

В Сочи за август выявили 89 объектов с признаками самовольного строительства. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

К сносу готовят 16 зданий, еще четыре к настоящему времени демонтированы. На территории курорта также выявили 44 факта нецелевого использования земель.

Материалы по всем нарушениям переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

«Все вопросы решаем в оперативном порядке в тесном взаимодействии с надзорными органами и в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Каждый объект на постоянном контроле»,— отметил господин Копайгородский.

За прошедший месяц на курорте закрыли вопрос с тремя долгостроями. К настоящему времени проблемными в Сочи остаются еще семь многоквартирных домов.

Анастасия Донскова

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