Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей

В Челябинской области пенсионеры получат единовременную региональную выплату в честь Дня пожилого человека. Ее размер составит 700 руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

По предварительным данным, выплату, которая не индексировалась с 2019 года, получат более 860 тыс. руб. Это южноуральцы, которые на 1 октября 2023 года получают пенсию, независимо от ее вида, и достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

На выплату единовременного пособия в этом году в региональном бюджете предусмотрено 605,5 млн руб. Деньги южноуральцы получат вместе с пенсией. Обращаться куда-либо специально не потребуется.

Большинству пожилых жителей региона выплату перечислят в сентябре. Те, кто выйдут на пенсию в августе и сентябре, получат деньги после 1 октября.

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