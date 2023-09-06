13 объектов в Удмуртии определили для вовлечения в туристическую деятельность

В Удмуртии определили 12 земельных участков и одну территорию для вовлечения в туристическую деятельность. В частности, в перечень вошли объекты Дебесского, Игринского, Каракулинского и Сарапульского районов общей площадью в 163,7 га, сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Еще восемь объектов туристического интереса включили в перечень объектов для туристической деятельности. К ним относятся урочище «Куиньсэрго» на реке Чепца, гора Байгурезь, «Народный музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп, музей «Этапный пункт» в деревне Бачкеево, Храм Целителя Пантелеймона, природный парк «Усть-Бельск», река Кама и памятник природы «Камский берег» в Сарапульском районе.