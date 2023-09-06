Трассу М-5 в Ашинском районе вновь закроют на несколько часов

В четверг 7 сентября участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе в очередной раз закроют для движения на пять часов – с 9 до 14 часов — из-за буровзрывных работ. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Закрыт будет участок с 1565 по 1576 километр трассы. Для легкового транспорта будет доступен объезд по маршруту Аша – Миньяр – Сим. Для большегрузов и автобусов в период проведения работ проезд будет запрещен.

Такие ограничения на этом участке действуют каждый четверг. Упрдор «Южный Урал» просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.