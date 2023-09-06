Режим ЧС ввели в районах Удмуртии из-за поваленных ветром деревьев

В Удмуртии на территории Завьяловского и Яганского лесничеств, а также в близлежащих населенных пунктах ввели режим ЧС. Причиной стал сильный штормовой ветер, который повредил большое количество деревьев. В настоящее время дороги захламлены сухим валежником, который легко воспламеняется и мешает проезду техники. Это создает большую пожарную опасность, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Специалисты проводят лесопатологические обследования территорий. В настоящее время зарегистрировали повреждение на площади 565,7 га с объем подлежащей вырубке 142 тыс. кбм древесины. Для компенсации погибших деревьев подготовят заявку по увеличению площадей для лесовосстановления на следующий год по нацпроекту «Экология».