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Режим ЧС ввели в районах Удмуртии из-за поваленных ветром деревьев

В Удмуртии на территории Завьяловского и Яганского лесничеств, а также в близлежащих населенных пунктах ввели режим ЧС. Причиной стал сильный штормовой ветер, который повредил большое количество деревьев. В настоящее время дороги захламлены сухим валежником, который легко воспламеняется и мешает проезду техники. Это создает большую пожарную опасность, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Специалисты проводят лесопатологические обследования территорий. В настоящее время зарегистрировали повреждение на площади 565,7 га с объем подлежащей вырубке 142 тыс. кбм древесины. Для компенсации погибших деревьев подготовят заявку по увеличению площадей для лесовосстановления на следующий год по нацпроекту «Экология».

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