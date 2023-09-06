Краевые власти исключат из перечня особо ценных сельхозугодий земельный участок для строительства дороги к ОЭЗ

В рамках строительства дополнительного выезда с территории особой экономической зоны «Осенцы» власти Пермского края планируют исключить земельный участок в 109,45 га из перечня особо ценных сельхозугодий. Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В рамках проектирования объекта краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» избрало единственный возможный вариант прохождения автодороги через рассматриваемый участок. Данная территория входит в состав единого пользования Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Для реализации проекта ее предлагается исключить из перечня, сообщается в пояснительной записке. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании краевого заксобрания в сентябре.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что в Перми вблизи крупного промышленного узла, в который входят СИБУР, «Уралхим» и ЛУКОЙЛ, появится особая экономическая зона «Осенцы». ОЭЗ будет специализироваться на металлообработке, машиностроении, IT-отрасли, химии и нефтехимии.