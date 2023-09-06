Вооруженную банду будут судить в Удмуртии за мошенничество на миллионы и разбой

В Удмуртии перед судом предстанет организованная преступная группа, в числе которой оказались руководитель коммерческой организации и экс-сотрудники правоохранительных органов. Их обвиняют в мошенничестве, разбое, вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и создании вооруженной банды, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Всего следствию известно более, чем о семи фактах преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, обвиняемые похитили 2,6 млн руб., принадлежавших жителю Челябинской области. В частности, они продали грузовой автомобиль, распоряжаться которым они не имели права. Затем в 2018 году они инсценировали хищение застрахованного автомобиля, в результате чего получили страховку на 750 тыс. руб. В 2020 году в Ижевске и Москве преступная группа угрожала насилием в отношении потерпевшего и его родственников, а также требовала передачи 7 млн руб.

Кроме того, обвиняемые в марте 2022 года выманили жителей Москвы в Ижевск, используя в качестве предлога продажу дорогостоящего автомобиля. Здесь с применением огнестрельного оружия напали на мужчину для хищения 10 млн руб. Для конспирации они надели одежду сотрудников спецподразделений, а также использовали подменные номера на автомобиле.

Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Удмуртии. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. Обвиняемые в настоящее время содержатся под стражей.