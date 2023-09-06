Группа Bottega Rest запустит в Перми третий ресторан

Ресторанная группа Bottega Rest планирует открыть в Перми новое заведение. Об этом сообщила в интервью директор ресторанной группы Ольга Карцева. Запуск ресторана запланирован на начало 2024 года. Концепцию будущего заведения и его точное месторасположение госпожа Карцева не раскрыла, пояснив, что пока не может рассказать подробности, но отметила, что ресторан будет находиться в историческом центре города, и Bottega Rest максимально сохранит атмосферу того пространства, в которое заходит. Также она подчеркнула, что «это будет нечто совершенно новое» для Перми и самой ресторанной группы.

Пермская ресторанная группа Bottega Rest основана в 2014 году. Первым проектом группы стал ресторан-энотека La Bottega. В конце 2018-го Bottega Rest открыла второе заведение — ресторан-сыроварю Interview. Головным юрлицом группы является ООО «С-Трейд», единственным учредителем которого значится Ольга Карцева. По данным Kartoteka.ru, выручка общества в 2022 году составила 125,6 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. Госпожа Карцева также выступает учредителем еще одной пермской компании в сфере ресторанной деятельности — ООО «Пронто Сервис».

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