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В детских лагерях Кубани за лето отдохнули 300 тысяч детей

За прошедший летний период детские лагеря отдыха Краснодарского края посетили 300 тыс. детей, в том числе из новых регионов РФ. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Для них организовали тематические смены в стационарных, пришкольных и палаточных лагерях. Мальчишки и девчонки изучали различные науки, занимались спортом и творчеством»,— говорится в сообщении.

Глава региона дополнил, что до конца текущего года ЛТО края планируют принять еще около 50 тыс. детей.

Анастасия Донскова

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