Только 12% жителей Новосибирска уважают свое начальство

Большая часть жителей Красноярска (70%) заявила, что относится с уважением к своему начальству. Среди жителей Новосибирска и Омска таких оказалось значительно меньше - 12% и 9% соответственно, сообщает в своем исследовании сервис Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Больше всего с уважением к начальству относятся Краснодарцы (69%) и жители Ростова на-Дону (61%). Внизу рейтинг оказались Волгоград (10%), Санкт-Петербург (10%) и Уфа (9%). По общим результатам опроса 49% россиян заявили, что уважают своего непосредственного руководителя.

Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (31% и 23%). В общей же сложности о безразличном отношении высказались 26%. При этом только 1% россиян испытывает «любовь» к начальству, а об открытой ненависти сообщили 7% респондентов.

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Александр Киселев