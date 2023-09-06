Анапа стала лидером спроса на бронирование в День полетов над землей

Анапа возглавила список российских городов по уровню спроса на бронирование проживания в отелях в День полетов над землей 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба сервиса бронирования «Твил.РУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чаще всего туристы, празднующие 240-летие первого полета на воздушном шаре, предпочитают останавливаться в поселениях с горным ландшафтом. Горная местность обеспечивает наиболее удобный старт для полета.

«На первом месте по полетам Анапа - здесь парят на цветном крыле в районе станицы Благовещенской и Бугазской косы, а также в центре города, за Ореховой рощей»,— говорится в сообщении.

Средняя стоимость проживания на курорте установилась на отметке 3 тыс. руб. за ночь при бронировании на восемь ночей.

Далее следуют Санкт-Петербург, Пятигорск, Москва и курорт «Красная Поляна» в Сочи.

День полетов над землей ежегодно отмечается в связи с первым успешным полетом на воздушном шаре, осуществленным братьями Жаком-Этьеном и Жозефом-Мишелем Монгольфье в 1783 году во Франции. В честь этого события воздушный шар, наполненный горячим дымом, станут называть монгольфьером.

Анастасия Донскова

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