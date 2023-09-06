КСП региона проверяет исполнение бюджета в Нагайбакском районе

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке в Нагайбакском районе. Аудиторы исследуют годовой отчет об исполнении бюджета муниципалитета за 2022 год, сообщается в telegram-канале КСП региона.

Объектами проверки являются администрация, финансовое управление, а также управление социальной защиты муниципального района. Сотрудники КСП подробно изучат исполнение доходной и расходной частей бюджета, соблюдение требований законодательства при составлении отчетности об исполнении, а также достоверность отчета.

Проверочное мероприятие предусмотрено планом работы КСП Челябинской области на 2023 год.

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