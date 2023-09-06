Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье стартовал сев озимого рапса

Аграрии Ставропольского края приступили к севу озимого рапса. Под культуру в этом году отводится 102,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Первыми к севу приступили хозяйства в Кочубеевском и Благодарненском округах. Здесь засеяно уже 5,5 тыс. га полей. Наиболее распространенные на Ставрополье сорта: «Лорис», «Элвис», «Лабрадор» и «Сэмми».

«Не смотря на то, что рапс достаточно требовательная культура, его выращиванием занимаются сельхозтоваропроизводители в 20 округах. Сеют рапс за 100 дней до начала заморозков. Сроки посева опережают сев пшеницы на пару недель. Этого времени хватает на то, чтобы всходы развились и укрепились до морозов»,– цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Елену Тамбовцеву.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...