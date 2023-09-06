На Ставрополье стартовал сев озимого рапса

Аграрии Ставропольского края приступили к севу озимого рапса. Под культуру в этом году отводится 102,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Первыми к севу приступили хозяйства в Кочубеевском и Благодарненском округах. Здесь засеяно уже 5,5 тыс. га полей. Наиболее распространенные на Ставрополье сорта: «Лорис», «Элвис», «Лабрадор» и «Сэмми».

«Не смотря на то, что рапс достаточно требовательная культура, его выращиванием занимаются сельхозтоваропроизводители в 20 округах. Сеют рапс за 100 дней до начала заморозков. Сроки посева опережают сев пшеницы на пару недель. Этого времени хватает на то, чтобы всходы развились и укрепились до морозов»,– цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Елену Тамбовцеву.

Анастасия Назарова