В Челябинской области число вакансий выросло на 71%

В июне-августе в Челябинской области было опубликовано на 71% больше вакансий, чем летом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Зарплаты.ру».

Наибольшее число предложений о работе прошедшим летом было размещено курьеров, продавцов, кассиров, упаковщиков, разнорабочих и водителей. По сравнению с весной этого года топ предлагаемых вакансий не изменился.

На основе опубликованных предложений о работе эксперты фиксируют с начала этого лета рост медианной зарплаты на 23%. Ожидания соискателей по показателю оплаты труда по итогам трех месяцев увеличились на 19%.

«Летом 2023 года мы увидели обострение конкуренции работодателей: обычно летом на рынке труда наблюдается спад, соискатели уходят в отпуска, уезжают на дачи, плановый наем зачастую откладывается до осени. Тем не менее в прошедшем сезоне активность работодателей практически не снижалась»,— отмечает руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.