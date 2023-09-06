В Кузбассе 10 лет строгого режима получил экс-замглавы района по делу о взятке

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы Таштагольского муниципального района Кемеровской области. За три эпизода получения взяток (ст. 290 УК РФ), семь эпизодов служебного подлога (ст. 292 УК РФ) экс-чиновнику назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2,3 млн руб., рассказали в прокуратуре Кузбасса.

В материалах дела указывается, что чиновник и директор МУП (дело в отношении нее уже рассмотрено) предложили директору строительной компании за взятку заключить муниципальные контракты на приобретение квартир в четырех многоэтажных жилых домах. Предприниматель согласился заплатить и передал им 305 тыс. руб.

Кроме того, считает следствие, в июле 2020 года замглавы района поручил сообщнице за взятку в 1,6 млн руб. заключить с другой коммерческой организацией муниципальные договоры на обустройство спортивных площадок на территориях школ района и беспрепятственно принять выполненные работы. Еще одному предпринимателю за взятку в размере 378 тыс. руб. они предложили подписать соглашение на оказание услуг по монтажу и ремонту спортивного оборудования в школах района.

В прокуратуре сообщили, что в ходе судебного процесса бывший чиновник признал вину в полном объеме.

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Илья Николаев