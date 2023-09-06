В Свердловской области хотят ликвидировать поселок

В Свердловской области планируют ликвидировать поселок Травяны в Каменском районе. Проект закона о его упразднении опубликован на сайте законодательного собрания региона. Депутаты думы района в пояснительной записке указали, что поселок утратил признаки населенного пункта, фактически не функционирует и не имеет перспективы дальнейшего развития.

В Травяны нет постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, социальных и культурных объектов, магазинов. Всего там два многоквартирных дома, которые находятся в разрушенном состоянии.

Опрос мнения населения о ликвидации поселка не проводился, потому что там никто не живет.

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