На Кубани 77% жителей поддерживают трудоустройство школьников

В Краснодарском крае 77% опрошенных жителей поддерживают возможность трудоустройства детей школьного возраста. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Респонденты считают, что начало трудовой деятельности в раннем возрасте поспособствует развитию самостоятельности и формированию чувства ответственности у детей.

«При этом 64% жителей Кубани уверены, что школьники могут быть хорошими работниками. В частности, потому что они хотят быть финансово независимыми (38%), подростки активные и заинтересованные в развитии (26%), они умные и сообразительные (12%)»,— говорится в сообщении.

Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по уровню поддержки подобной концепции. Против найма на работу несовершеннолетних высказались 9% кубанцев.

Анастасия Донскова

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