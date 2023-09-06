Алексей Текслер поручил ускорить темпы уборочной кампании

Губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и министерством сельского хозяйства поручил нарастить темпы уборочных работ. Глава региона отметил, что сейчас показатели отстают от прошлогодних, сообщают в пресс-службе областного правительства.

«Понимаю, что есть объективные причины – погодные условия. Но с этим мы сталкиваемся не в первый раз, и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях»,— сказал Алексей Текслер.

По словам главы регионального минсельхоза Алексея Кобылина, общая уборочная площадь сельхозкультур в Челябинской области составляет 1,956 млн га. Обмолочено 296 тыс. га, собрано 440 тыс. т. Урожайность – 14,9 центнера с гектара, что на 1,9 центнера меньше, чем в прошлом году.

В летний сезон было три засушливых периода, в июле ситуацию исправили дожди, но сейчас они мешают уборочной кампании. Среднемесячная норма осадков превышена в десяти районах. Дополнительный сложности аграриям создал рост цен на горюче-смазочные материалы, власти рекомендовали им перейти на заключение договоров по поставкам с вертикально интегрированными компаниями, которые работают в регионе.