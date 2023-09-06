Сергей Лавров прибыл в Джакарту

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в индонезийскую Джакарту, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. Министр прилетел для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Его самолет приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта. Господина Лаврова встретили с почетным караулом и национальными танцами.

МИД РФ сообщал, что в Джакарте глава внешнеполитического ведомства проведет несколько встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений. В число участников ВАС входят страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнеры АСЕАН — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

Лаура Кеффер