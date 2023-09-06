День знаний в Уральском химико-технологическом колледже (УХТК) в этом году прошел необычно. 1 сентября студенты, преподаватели и партнеры колледжа собрались в Губахе на торжественное открытие образовательно-производственного кластера «Химическая промышленность».

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Кластер, в состав которого помимо базового учреждения – УХТК – вошли еще три техникума, создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Основным партнером колледжа выступила компания «Метафракс Кемикалс». Студенты кластера химической промышленности будут обучаться по трем направлениям подготовки: химическая технология органических веществ; технология аналитического контроля химических соединений; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

– Сегодня открывается новая страница в истории колледжа. Образовательный центр в сфере химпрома, который в течение десятилетий формировался в Губахе, вышел на новый уровень развития. Колледж преобразился не только внешне. Существенно обновлены программы обучения и оборудование. Все сделано для того, чтобы занятия студентов в мастерских и лабораториях были максимально приближены к работе в реальных условиях химического производства. Перезагрузка, которую колледж прошел благодаря «Профессионалитету», будет работать не только на его преподавателей и студентов, но и на успешное развитие всей системы профессионального образования Пермского края, – подчеркнул председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян.

Проект позволил провести в колледже значительный объем работ. В УХТК учебные лаборатории и мастерские обеспечены самым современным учебным, измерительным, производственным оборудованием и будут использоваться для прохождения практики всеми студентами образовательной сети. Например, для лаборантов приобретены титраторы, спектрофотометры и хроматографы. Для монтажников закуплены стенды «Промышленная механика и монтаж» и стенды для гидравлических испытаний арматуры.

В церемонии открытия образовательно-производственного центра приняли участие топ-менеджеры «Метафракс Групп»: член совета директоров «Метафракс Групп» Владимир Даут, генеральный директор УК «Метафракс Групп» Иван Феоктистов, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп», депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова и исполнительный директор АО «Метафракс Кемикалс» Александр Вдовин. Почетными гостями мероприятия также стали заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева и депутат Законодательного собрания Прикамья Алексей Мазлов.

АО "Метафракс Кемикалс"