УФАС признало незаконной рекламу пивного магазина в Челябинске

Управлений ФАС России по Челябинской области обязало владельцев пивного магазина Redikortsev убрать баннер с входной группы. Реклама признана ненадлежащей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по признакам нарушения закона о рекламе было возбуждено в июне. На здании возле входа в магазин Redikortsev в Челябинске находится баннер с текстом «Хорошие люди пьют хорошее пиво» и изображение жестяной банки.

В Челябинском УФАС подтвердили, что конструкция нарушает как минимум два пункта закона «О рекламе». Так, реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждения, что употребление спиртного имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха. Помимо этого, запрещено размещать рекламу на внешних стенах зданий.

Антимонопольное ведомство выдало предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Кроме того, в отношении нарушителя возбудят административное дело.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2019 году Челябинское УФАС запретило пивоварне-магазину Redikortsev в Копейске использовать образ первооткрывателя месторождений угля в Челябинской области Ивана Редикорцева.

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