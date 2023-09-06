Экс-президента адвокатской палаты Хакасии заподозрили в мошенничестве

В Хакасии фигурантом расследования стал руководитель адвокатского бюро «Фемида», который в 2010-2018 годах занимал пост президента адвокатской палаты республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, в январе 2023 года адвокат получил от двух подзащитных деньги под предлогом передачи их должностным лицам суда и правоохранительных органов за решение вопроса о назначении мягкого наказания и непривлечение родственников в качестве соучастников. Следствие считает, что юрист не намеревался передавать деньги кому-либо, а похитил их.

Источники «Ъ-Сибирь» рассказали, что, в деле фигурируют суммы 50 тыс. руб. и 30 тыс. руб. Уголовное дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Илья Николаев