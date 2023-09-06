Стоимость Пермского свинокомплекса снизилась до 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин вчера признал несостоявшимися торги по продаже предприятия. Лот за 1,36 млрд руб. никого не заинтересовал. Вчера же управляющий объявил новую процедуру, цена лота снижена до 1,2 млрд руб. По данным Федресурса, торги пройдут с 11 сентября по 17 октября. На торги выставлены все принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак свинокомплекса и его дебиторская задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат».