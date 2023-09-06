Тува решила развивать водный туризм на Енисее

Правительство Тувы утвердило концепцию развития водного туристического маршрута по Енисею. Она рассчитана на 2023-2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение республиканского правительства издано 4 сентября. Туристскому освоению Енисея в регионе в настоящее время препятствует несколько факторов. В их числе препятствующие движению теплоходов особенности рельефа, наличие краснокнижных рыб и неразвитость инфраструктуры.

Концепция, в частности, предполагает создание водных туристских объектов по всему маршруту, а также капитальное строительство и реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов с длительным сроком окупаемости. В документе упомянут один конкретный проект: ООО «Сибирьэнерго» до 31 декабря 2026 года создаст логистический центр на территории Каа-Хемского района с организацией водного тура по рекам Енисей и Каа-Хем.

По данным авторов концепции, внутренний туристский поток в Туве во второй половине 2023 года составил 80,5 тыс. человек, из которых только 15,7 тыс. — жители других регионов России. Реализация концепции водного туризма на Енисее призвана обеспечить рост турпотока на 56%.

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Валерий Лавский