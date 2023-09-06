В Нижнем Тагиле начали прокладывать первую «резиновую» дорогу

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началась прокладка первой в городе «резиновой» дороги. В пресс-службе мэрии сообщили, что МУП «Тагилдорстрой» применяет новую технологию укладки асфальта на участке ул. Фрунзе.

Новая асфальтобетонная смесь создана с внедрением в нее модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин. Благодаря этому модификатору повышается сдвигоустойчивость дороги, уменьшается скорость образования трещин и колеи, увеличиваются сроки межремонтных интервалов.

В данный момент на участке дороги от ул. Космонавтов до ул. Оплетина идет укладка второго слоя асфальта толщиной пять см. Смесь приготовили на нашем асфальтобетонном заводе.

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