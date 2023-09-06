Менеджеры по продажам в Свердловской области могут получать до 1,6 млн рублей

В Свердловской области открыто более 4 тыс. вакансий для менеджеров по продажам и по работе с клиентами. Это самая востребованная специализация в регионе, следует из исследования hh.ru. При этом на рынке труда есть дефицит менеджеров, и на одну вакансию приходится всего 2,3 резюме.

Диапазон средних зарплат менеджеров по продажам составляет от 57,4 тыс. до 114,9 тыс. руб. При этом в Свердловской области есть вакансии, где в месяц предлагают до 1,6 млн руб. Всего есть три вакансии, где доходы превышают 1 млн руб. в месяц. Однако итоговая сумма состоит из оклада во всех случаях зависит от эффективности менеджера.

Чаще всего менеджеров по продажам ищут компании из финансового сектора (14% вакансий), IT-отрасли (13%), сферы услуг для бизнеса и непищевых товаров народного потребления (по 7%), а также компании из розницы (6%).

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