Житель Барнаула остановил работу налоговой заявлением о бомбе

В Барнауле местный житель заявил о наличии у него бомбы при посещении налоговой инспекции, сообщает региональное МВД.

«По предварительным данным, один из посетителей учреждения в ходе конфликтной ситуации сообщил о якобы имеющемся у него взрывном устройстве», - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающую территорию. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.

В настоящее время известно, что барнаулец ранее уже имел судимость. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Александр Киселев