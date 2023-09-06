Житель Барнаула остановил работу налоговой заявлением о бомбе

В Барнауле местный житель заявил о наличии у него бомбы при посещении налоговой инспекции, сообщает региональное МВД.
«По предварительным данным, один из посетителей учреждения в ходе конфликтной ситуации сообщил о якобы имеющемся у него взрывном устройстве», - сказано в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающую территорию. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено.
В настоящее время известно, что барнаулец ранее уже имел судимость. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.