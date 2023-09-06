Пригород Стамбула затопило из-за сильного ливня, один человек погиб

В результате наводнения в провинции Стамбул, возникшего после сильного ливня, погиб как минимум один человек, сообщила администрация провинции. В ряде северных районов провинции Стамбул объявлен желтый уровень опасности.

«В районе Башакшехир погиб человек, попавший под паводковые воды»,— приводит сообщение администрации телеканал TRT Haber.

Ливень обрушился на Стамбул вечером 5 августа. По словам мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в некоторых районах выпало сразу 150 кг осадков на кв. м. К ликвидации последствий ливней привлечены свыше 2,1 тыс. сотрудников.

Значительнее всего пострадали северные районы провинции — Арнавуткёй и Башакшехир. Как отмечает TRT Haber, на некоторых улицах в районе Башакшехир из-за поднявшегося уровня воды припаркованные автомобили начало уносить потоками. В расположенной в этом районе библиотеке из-за дождя оказалась заблокирована группа местных жителей. Позднее их эвакуировали и доставили в здание районной администрации.

Из-за сильных дождей в целях безопасности закрыли одну станцию стамбульского метро — Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп—Пьер Лоти в центре города. Пресс-служба стамбульского аэропорта предупредила о задержке нескольких рейсов из-за сильных дождей, есть подтопления на дорогах по пути к аэропорту.

Милена Костерева