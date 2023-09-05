Газ улетел в трубу

Арбитражный суд Самарской области отказал ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в иске о взыскании с ООО «СВГК», подконтрольного Ивану Аветисяну, 991 млн руб. компенсации. «Дочка» «Газпрома» потребовала возместить убытки за потерянный объем газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, которые находятся в собственности СВГК. Судя по материалам дела, потери «Газпрома» образовались в 2019 году, в тот период между компаниями возник конфликт, в который пришлось вмешаться областным властям; «Газпром межрегионгаз Самара» разорвал агентские договоры с СВГК и начал принимать платежи самостоятельно, однако посредника это не устроило. Ситуация привела к тому, что потребители начали получать по две квитанции за газ. В итоге сторонам удалось договориться. В рамках иска о взыскании почти 1 млрд руб. суд пришел к выводу, что заявленный объем потерь поставщика ресурса ничем не доказан, а применяемый сторонами расчетный способ по «разбалансу газа» говорит о технологических потерях существенно ниже ­заявленных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компании под руководством Ивана Аветисяна удалось отбиться от претензий самарской структуры Газпрома

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Компании под руководством Ивана Аветисяна удалось отбиться от претензий самарской структуры Газпрома

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» не удалось в суде взыскать с ООО «СВГК», собственника газораспределительных сетей в регионе, почти 1 млрд руб. компенсации за объем потерь газа при транспортировке в 2019 году. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражного суда. Самарская «дочка» «Газпрома», которой тогда руководил депутат губдумы (сейчас сенатор Совета федерации от Самарской области) Андрей Кислов, потребовала с СВГК, главой которого является сын Владимира Аветисяна Иван Аветисян, компенсацию за выброс газа в атмосферу «вследствие негерметичности соединений оборудования, арматуры и газопроводов» в январе-декабре 2019 года. Объем потерь газа якобы составил около 200 млн м3. СВГК в рамках договора компенсировало 228 тыс. м3. Андрей Кислов долгое время считался партнером Владимира Аветисяна и выступал совладельцем ряда компаний, входивших в группу «Волгопромгаз»: ООО «Самарагазавиа», ООО «Металлист», ООО «Металлист Самара» и т.д. Кроме того, бывшему депутату губдумы принадлежали акции Газбанка, который в июле 2018 года лишился ­лицензии.

В январе 2019 года между двумя газовыми компании возник конфликт, который вышел в общественную плоскость. Тогда структура «Газпрома» отказалась от услуг посредников и перешла на прямые расчеты с потребителями. Как заявили в компании, срок действий агентских договоров истек 31 декабря 2018 года и не продлевался. Деятельность агентов по сбору средств клиентов в ГМС посчитали недостаточно эффективной из-за постоянного роста дебиторской задолженности, размер которой на тот момент составил около 700 млн руб.

Представители «Газпром межрегионгаз Самара» даже обратились в региональные УФСБ и Следственное управление Следственного комитета по Самарской области, а также в областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства СВГК. Планировалось, что потребителям ресурса будут приходить квитанции непосредственно от поставщика газа.

Как предупредили в компании, в случае возможного получения дублирующих квитанций от СВГК и «Самарагаза» платежи за январь и последующие месяцы, сделанные на расчетные счета этих компаний, в счет оплаты газа зачисляться не будут, что приведет к образованию долга. В СВГК и «Самарагазе» с претензиями поставщика газа не согласились и начали отстаивать право продолжать работу по поставке газа и сбору денежных средств. В Арбитражном суде Самарской области обе компании потребовали признать недействительными заявления о расторжении агентского договора и признать его действующим и пролонгированным. Судом приняты обеспечительные меры, запрещающие ГМС прекращать поставки газа абонентам, имеющим договоры газоснабжения с СВГК и «Самарагазом». Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что конфликт исчерпан: выставлять счета за газ будет ООО «Газпром межрегионгаз Самара», а за транспортировку и обслуживание внутридомовых сетей — СВГК и «Самарагаз». Исковые заявления были отозваны.

В рамках иска о взыскании 991 млн руб. суд пришел к выводу, что сведения истца о наличии потерь газа в виде «разбаланса» в заявленном размере не подтверждается документально. Кроме того, судом установлено, что расчет структуры «Газпрома» является неверным и противоречит фактическим обстоятельствам. Согласно оформленным сторонами отчетным документам, объем технологических потерь ООО «СВГК» составил всего 228773 м3, как и было заявлено ответчиком.

Сабрина Самедова