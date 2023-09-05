«Как играли? Это же кошмар!»

В Татарстане разгорелся скандал из-за видеозаписи, которая свидетельствует, как в социальном приюте «Асылташ» в Набережных Челнах старшие ребята избивают мальчика. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, контроль за расследованием которого взял лично глава СКР Александр Бастрыкин. В соцучреждении заявили, что дети «таким образом играли», отрабатывая приемы для секции кикбоксинга. Депутаты Госсовета Татарстана назвали такие игры «кошмаром», посчитав, что необходимо поменять руководство соцприюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин намерен лично контролировать расследование избиения в социальном приюте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин намерен лично контролировать расследование избиения в социальном приюте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану во вторник возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после публикации в социальных сетях видео с избиением подростка в приюте «Асылташ» в Набережных Челнах.

Запись появилась в Telegram-канале «Челны онлайн» накануне. Ее сделала женщина, пожелавшая остаться неназванной, которая наблюдала за инцидентом с улицы через окно. Она запечатлела на видео, как в помещении приюта один из подростков удерживает мальчика, а другой наносит ему удары руками и ногой. Ребенок упал. После в комнату зашли еще ребята. Один из них присоединился к избиению. Остальные просто наблюдали за происходящим. Один из подростков заметил, что их могут увидеть из окна посторонние, и задернул штору.

Публикация привлекла внимание прокуратуры, которая организовала проверку. Расследование уголовного дела было взято под контроль надзорного органа.

Следователям поручили «установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц детского учреждения», сообщила пресс-служба СКР. О ходе расследования уголовного дела председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину будет докладывать глава СУ по Татарстану Валерий Липский.

По данным СКР, «руководство учреждения считает, что дети таким образом играли». «Это просто шутка, и она вот вылилась в такое. Дети просто отрабатывали приемы. У нас тут кикбоксинг-секция»,— заявила изданию «Бизнес Online» и.о. директора социального приюта «Асылташ» Рита Каткова. Однако, по ее словам, теперь в учреждении будут отказываться «от этого кикбоксинга». «Ребенка опрашивали, все хорошо. Была судмедэкспертиза, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает»,— заверила и.о. директора.

«Ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает»,— подтвердило в своем пресс-релизе министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Министерство «в курсе инцидента и в настоящее время выясняет все детали случившегося». По итогам проверки там обещали принять «соответствующие решения».

Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» имеет статус государственного казенного учреждения. Создан в 2002 году распоряжением Кабинета министров Татарстана. На сайте соцобслуживания республики сказано, что в приюте обеспечивают «временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации и нуждающихся в экстренной социальной помощи, возвращении их в семью». Чиновники заверяют, что в «приюте созданы условия, приближенные к домашним»: здесь есть своя столовая, медицинский блок, прачечная, спортзал, кабинет труда, музыкальный зал, салон-парикмахерская, LEGO-комната, литературный клуб и даже приусадебный участок. Воспитанники занимаются в различных кружках, среди которых есть кружок «Самбо».

«Это не сироты, это приют для детей, которые попадают в трудные ситуации. Они могут там жить до полугода, пока не нормализуется ситуация в семье либо родители не будут ограничены (в родительских правах.— "Ъ")»,— пояснила вчера заместитель министра образования Татарстана Алсу Асадуллина на заседании профильного комитета Госсовета. Она сообщила депутатам, что, по мнению руководства школы, ребята просто «игрались».

«Ничего себе играют»,— удивился член комитета, директор Казанского академического Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский. «Как играли? Это же кошмар»,— отреагировала директор школы и детских садов «Бала-сити» Альбина Насырова, предположив, что «нужно менять руководителя» соцучреждения.

«Я это видела. Не ужаснуться просто невозможно. Понятно, что ни один ребенок не должен подвергаться никакому насилию»,— согласилась заместитель министра, но попросила депутатов дождаться результатов проверки правоохранительных органов. Она сообщила, что в Татарстане есть телефон доверия для подростков, которых обижают, и поддержала предложение депутатов «создать социальные ролики, что не надо скрывать факты буллинга».

«Почему старшие дети вместо того, чтобы заботиться о маленьких, учить, помогать им, просто над ними издевались? Вопрос — что было бы, если бы произошедшее не было снято на видео и не стало бы достоянием общественности?» — прокомментировала вчера инцидент уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она считает, что виновные в избиении ребенка должны «понести наказание».

Кирилл Антонов