Из петербургской школы к началу учебного года уволились 17 учителей

Из петербургской школы № 338 в Невском районе до начала нового учебного года уволились 17 учителей, выяснила «Фонтанка».

Информацию об увольнениях журналистам подтвердили в районной администрации. Там сообщили, что педагоги покинули стены школы по «личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и смене профессиональной деятельности». Вместе с тем журналисты «Фонтанки» пообщались с родителями школьников и с оставшимися в школе учителями, и выяснили, что часть педагогов имеют разногласия с директором школы, который сменился в 2022 году.

В пресс-службе администрации Невского района уточнили, что 10 уволившихся учителей уже трудоустроены или оформляют документы для работы в другой школе. Там же пообещали, что 338-ая школа обеспечит реализацию образовательных программ в полном объеме.

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