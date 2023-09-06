Метан подкачивают льготами

Власти Ленинградской области прорабатывают схему предоставления дополнительных преференций бизнесу на коммунальную и сельскохозяйственную технику на газомоторном топливе. В их числе будут преимущества при участии в госзакупках, налоговые меры и субсидии на лизинг транспорта по типу действующей схемы закупки автобусов. Эксперты отмечают, что это хороший стимул для перевода техники на метан — в противном случае держать ее невыгодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспорт на газомоторном топливе непопулярен из-за малого количества заправочных станций и дороговизны переоборудования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Транспорт на газомоторном топливе непопулярен из-за малого количества заправочных станций и дороговизны переоборудования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленобласти власти хотят добавить льгот тем, кто использует газомоторное топливо. Рассматриваются преимущества при участии в госзакупках, налоговые меры и дополнительные выгоды по лизингу транспорта. Сейчас компенсации получают перевозчики, берущие в лизинг газомоторные автобусы. В частности, предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга. Губернатор Александр Дрозденко на совещании поручил разработать систему компенсаций для коммунальной и сельскохозяйственной техники.

«Переход на метан — это снижение издержек для коммунальных, государственных и муниципальных предприятий. У нас действует система лизинга по автобусам — нужно изучить, как расширить ее на коммунальную и сельскохозяйственную технику. Пока мы медленно переходим на газомоторное топливо, нужно ускоряться»,— отметил господин Дрозденко.

Как уточнили «Ъ-СПб» в комитете по транспорту Ленобласти, субсидия перевозчикам предоставляется с 2020 года. Механизм предусматривает возмещение до 95% первоначального взноса, который не должен превышать 30% стоимости предмета лизинга, без учета НДС. За два года размер льгот составил 70,9 млн рублей. Транспортными компаниями (ООО «Пальмира», ООО «Автоалдис» и ООО «ЛАЭС Авто») было приобретено в лизинг 27 единиц новых газомоторных автобусов. Кроме того, при господдержке в 2020–2023 годах на заправку метаном переоборудовано около 900 транспортных средств. Для сравнения: в Санкт-Петербурге — более 1400 единиц.

В 2023–2025 годах в целях переоборудования транспорта на метан предусматривается выделение 231,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В администрации региона подчеркнули, что все субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Работа ведется по трем направлениям: развитие газозаправочной инфраструктуры (действует 11 заправок на метане), переоборудование техники на метан и закупка газотопливных автобусов.

По словам руководителя группы оценки предметов лизинга «Интерлизинг» Никанора Еглеевского, транспорт на газомоторном топливе непопулярен из-за малого количества заправочных станций и дороговизны переоборудования. «По оценкам экспертов, количество машин, работающих на газе, составляет около 0,25%. О росте популярности двигателей на метане можно говорить лишь при условии субсидирования государством переоборудования имеющихся транспортных средств в парке и расширения сети заправок. Всерьез рассматривать использование техники на метане можно только локально — в условиях близости метановой АЗС. Решение актуально для автобусов, курсирующих по определенному маршруту и имеющих свою заправочную базу в парке, таксопарков»,— отметил эксперт.

Юлия Коваленко, доцент РЭУ имени Плеханова, отмечает, что компенсации действительно необходимы, так как многие лизингополучатели не хотят брать транспорт на газомоторном топливе из-за дороговизны газового оборудования. «Введение субсидий будет мотивировать собственников к приобретению транспорта в лизинг. Кроме этого, проблемой является количество автозаправочных станций, которые работают с газом, необходимо расширять их сеть»,— считает аналитик.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что существенный рост цен на бензин сегодня дает мощный импульс для перевода техники на газ. «Кроме того, надо понимать, что лизинговую схему будет поддерживать тяжелее, потому что ставки по лизингу растут. В этой ситуации фокус должен быть объективно смещен в сторону более активной работы по переоборудованию действующего парка на газ, потому что закупка новой техники при высоких ставках сложнее»,— отмечает эксперт.

Алла Михеенко