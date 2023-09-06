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Коммерсантъ FM
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Страховщики ожидают роста рынка по итогам 2023 года

Страховой рынок может вырасти на 5–10% по итогам 2023 года, по мнению большинства страховщиков, следует из данных опроса, проведенного «Эксперт РА». Драйверами роста станут каско (рост 5–10%) и ОСАГО (рост 15–20%), а также страхование от несчастных случаев и болезней с увеличением сбора премий на 10–15%. ДМС и страхование имущества юридических и физических лиц покажет рост до 5% по итогам 2023 года.

По данным ЦБ, за 2022 год объем собранных премий почти не изменился и составил 1,8 трлн руб. Выплаты по договорам страхования выросли на 12,1%, до 893 млрд руб.

«Мы в целом согласны с результатами опроса, но полагаем, что, скорее всего, динамика рынка будет немного выше»,— подчеркивает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По его словам, основным драйвером рынка ОСАГО стало повышение тарифов, в сегменте автокаско — как рост тарифов, так и восстановление авторынка в результате активного роста продаж китайских автомобилей. Рост сегментов ДМС и страхования имущества физлиц остается на уровне инфляции.

Юлия Пославская

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