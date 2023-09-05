В Ленобласти представят новый формат мини-парков между домами

Компания ГК «А101» внедрит в жилом комплексе «А101 Лаголово», расположенном в Ленинградской области, новый для региона формат общественных пространств — карманные парки, сообщила пресс-служба застройщика.

Речь идет о небольших пространствах, которые будут располагаться между домами. В отличие от классических дворов или больших общественных пространств, карманные парки представляют собой камерные общественные зоны, отделенные от остального пространства только визуально — с помощью декоративных кустарников или оград. По словам руководителя направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булата Мирзаханова, такие парки будут способствовать созданию добрососедских отношений.

«Ощущение приватности и в то же время — включения в общественную жизнь района делает такие пространства идеальным буфером между пассивными и активными контактами с другими резидентами территории. Поскольку основными пользователями «карманных парков» будут в основном жители соседних домов, именно здесь создаются оптимальные условия для возникновения и начального этапа развития местных сообществ и групп по интересам»,— отметил господин Мирзаханов.

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