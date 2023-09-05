В Екатеринбурге пройдет форум с участием 90 крупнейших муниципалитетов России

В Екатеринбурге с 16 по 17 ноября пройдет форум стратегического развития «Города России: новые рубежи», сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Форум посетят представители публичной власти, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, ведущих экспертов и ученых. Запланировано около 70 мероприятий, ожидается порядка 5 тысяч участников.

На площадке конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» пройдет общее собрание Союза российских городов, который объединяет более 90 крупнейших муниципалитетов со всей России. Участники поднимут актуальные вопросы городского планирования, развития экономики.

В рамках форума спикеры обсудят развитие транспортной и логистической инфраструктур Екатеринбургской агломерации. «В предыдущие годы мы обсуждали агломерацию в теоретическом плане, а в этом году уже сосредоточимся на практических аспектах развития. В частности, у нас есть конкретные проекты»,— отметил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. В качестве примера он привел наземное метро, которое свяжет семь муниципальных образований, и «Сухой порт».

На форуме будет представлена выставка городов России, где на 20 стендах участники покажут свои социально-значимые проекты, чтобы привлечь внимание инвесторов и проведут конкурс лучших практик межмуниципального взаимодействия. В рамках форума впервые пройдет гастрошоу аутентичной уральской кухни.

Форум «Города России» проводится в Екатеринбурге с 2016 года. Это единственное в стране регулярное событие, посвященное вопросам развития муниципалитетов.

Ева Коршунова