«Русский Лесной Альянс» наладит выпуск плит из лиственной древесины в Карелии

Компания «Русский Лесной Альянс» планирует запустить производство плит из лиственной древесины в Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики.

В этой связи глава Карелии попросил администрацию Петрозаводска ускорить решение вопроса об изменении вида разрешенного использования земельных участков, где разместятся новые производственные площадки предприятия. Кроме того, компания намерена открыть линию пиления толстомерного сыра. По словам гендиректора компании Сергея Савицкого, предприятие было ориентировано на экспорт, поэтому сейчас приспосабливается к новым условиям.

«Сложный этап мы преодолели, проблем со сбытом продукции нет. /…/ Наша основная продукция идет на российский рынок, также отправляем в Китай, Индию, Турцию», — рассказал гендиректор «Русского Лесного Альянса».

В частности, летом этого года компания запустила линию мелкой фасовки топливных гранул по 10, 15 и 20 кг. Кроме того, с января в компании в два раза выросло производство мебельных щитов — показатель достиг объема 2500 куб. м в год.

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