Екатеринбуржца оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушку экс-супруги

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 30 тыс. руб. мужчине, который в тайне прослушивал разговоры бывшей супруги с помощью GSM-радиомикрофона, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как рассказали в суде, мужчина купил GSM-радиомикрофон на AliExpress. В июне 2021 года он установил подслушивающее устройство в тайне от жены в кухне. В этот момент супруги находились в стадии развода и проживали отдельно.

В апреле прошлого года женщина обнаружила устройство на шкафу рядом с роутером и обратилась в СКР. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 137 УК РФ (Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия) и ст.138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Мужчина пояснил следователю, что приобрел устройство, чтобы определять геолокацию своего автомобиля и прослушивать старшего сына. Некоторое время прибор находился в портфеле ребенка. Суд установил, что с марта по апрель 2022 года подсудимый прослушивал чужие разговоры не менее 119 раз.

В разговоре с бывшей супругой подсудимый сознался, что благодаря прослушке узнал информацию о ее здоровье и ее близких, хотя потерпевшая данные не афишировала.

Приговор райсуда был обжалован защитой в Свердловском областном суде, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.

В прошлом году за прослушку телефонных разговоров политиков Екатеринбурга были осуждены пять человек. Уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) возбудили в октябре 2020 года. Тогда были задержаны пять человек, у которых изъяли данные биллинга и распечатки телефонных разговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова и владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте