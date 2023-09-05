В Воронежской области опровергли распространяющийся фейк о начале мобилизации

В считающемся связанным с властями Telegram-канале «Война с фейками» было опубликовано опровержение сфабрикованного приказа Минобороны РФ о якобы начале новой волны мобилизации в РФ, копия которого распространяется в соцсетях в Воронежской области.

Сообщается, что этот документ является поддельным и был создан «украинскими ЦИПсО» для того, чтобы «дестабилизировать ситуацию» в российских регионах.

В фейковом приказе, оформленном за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечалось якобы, что новая волна мобилизации должна пройти с 11 сентября до 1 ноября 2023 года, а на военную службу должны быть призваны 200 тыс. граждан.

Сергей Калашников

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