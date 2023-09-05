Средняя зарплата в Воронежской области достигла 51 тыс. рублей

Средняя номинальная заработная плата в Воронежской области по итогам первого полугодия 2023 года составила 50,9 тыс. руб. Об этом сообщили в департаменте экономического развития регионального правительства со ссылкой на данные Воронежстата.

В номинальном выражении средняя зарплата в регионе, по оценке официальной статистики, выросла на 14,8% к январю июню 2022-го, а «реальная зарплата» — увеличилась на 9%. Среднегодовой индекс роста потребительских цен на начало июля составил 105,3% к прошлогоднему уровню.

Оборот розничной торговли увеличился на 0,4% к уровню первого полугодия 2022-го. Это свидетельствует о «восстановлении положительной динамики потребительского спроса», сочли в департаменте экономразвития.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте