Уралец стал заместителем директора ГТРК «Донецк»

Заместителем директора ГТРК «Донецк» стал журналист из Екатеринбурга Сергей Пеляницын, который с 2016 года был волонтером и журналистом в ДНР. Об этом сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов (СТСЖ).

Сергей Пеляницын окончил факультет журналистики УрГУ. С 2005 по 2014 год он руководил продакшен-студией «Телекомпания ЕСТВ». После переезда в ДНР стал генеральным директором телеканала «Первый Республиканский канал ДНР». По данным СТСЖ, до начала специальной военной операции Сергей Пеляницын был единственным уральским журналистом, который работал на Донбассе постоянно как сотрудник Министерства информации ДНР.

ГТРК «Донецк» — новый региональный телеканал ВГТРК в ДНР. Его руководителем стал Андрей Руденко. Открытие филиалов ВГТРК в Луганске и Донецке и упразднение представительства телекомпании в Киеве было утверждено правительством РФ в июне.

Ева Коршунова

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