Минпросвещения провело телемост с новыми территориями

В академии Минпросвещения России прошел телемост «Моя малая Родина», в котором приняли участие школьники из 67 регионов России, в том числе из городов Луганска, Донецка, Мариуполя и Геническа. Цель телемоста — установление прямых контактов между учебными заведениями на новых территориях и школами других регионов России, расширение возможностей для общения учеников и педагогов.

Во время телемоста школьники поделились историями участников Великой Отечественной войны: девятиклассник из Москвы Тимур Дауров рассказал о дважды Герое Советского Союза генерале Афанасии Белобородове (1903–1990), а школьники Александр Гостев и Милана Овчаренко из ЛНР — об одном из лидеров партизанского движения, секретаре подпольного обкома комсомола Надежде Фесенко (казнена оккупантами в декабре 1942 года).

Телемост стал одном из мероприятий проекта «Лица дружбы», который приурочен к объявленному указом президента Году педагога и наставника и направлен на вовлечение школ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское образовательное и культурное пространство, пояснили в Минпросвещения.

По словам заместителя министра просвещения Анастасии Зыряновой, проект «придуман ребятами для ребят», одна из его целей — знакомство школьников из разных регионов «с культурой и традициями нашей великой Родины».

Учебные заведения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей находятся под шефством школ из 82 регионов России. Школы-шефы участвуют в ремонтно-восстановительных работах, поставках оборудования, помогают в организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях.