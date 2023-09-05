В Севастополе модернизируют центры занятости

В 2024 году в 12 регионах России, в том числе в Севастополе проведут комплексную модернизацию центров занятости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Глава ведомства Антон Котяков сообщил на V Форуме социальных инноваций регионов, что во втором этапе комплексной модернизации будут также участвовать Камчатский край, Башкорстан, Карелия и Мордовия, а также Архангельская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Воронежская, Ярославская и Калининградская области. В новом формате начнут работать 346 центров в стране. Руководители и сотрудники из этих регионов уже проходят обучение.

Всего в 2023 году обновляют центры в 17 регионах. За счет этого к концу года заработают около 550 кадровых центров «Работа России».

Татьяна Ручкина

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