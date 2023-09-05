ВС Польши закупили 1,7 тыс. разведывательных БПЛА FlyEye

Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение о закупке 1,7 тыс. разведывательных беспилотников FlyEye для польских вооруженных сил, сообщила пресс-служба ВС Польши.

Соглашение заключено между государственным Агентством по вооружениям и компанией—производителем БПЛА WB Electronics SA. Контракт действует до 2035 года, передает пресс-служба.

FlyEye — миниатюрный разведывательный дрон, который занимается съемкой местности с помощью оптико-электронных головок, оснащенных камерами. Эти БПЛА уже были испытаны польской армией, а также использовались украинской армией в ходе боевых действий с Россией, сообщает пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов