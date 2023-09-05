Водитель Mazda нарушил ПДД и устроил драку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 4 сентября водитель Mazda выехал на проезжую часть с тротуара по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, а затем устроил драку с очевидцами. Видео с нарушением ПДД опубликовали в группе соцсети «Вконтакте» «Черный список Тагила».

Когда девушка-пассажир другого автомобиля стала снимать на камеру телефона нарушения ПДД, водитель Mazda вышел из машины и стал ей угрожать. Затем он напал на ее супруга, начал его бить и пытался задушить. В это время из его автомобиля вышла женщина и попыталась отнять телефон с видеозаписью. После того, как пострадавшие стали вызывать полицию, нарушители уехали с места происшествия.

По данным TagilCity, хотя заявления в полицию не поступило, участковый уполномоченный отдела полиции №19 МУ МВД «Нижнетагильское» проводит проверку. В ходе нее опросят водителя, чтобы выяснить как он оказался на участке дороги, предназначенном для пешеходов.

Ева Коршунова

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